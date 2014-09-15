沪综指收升续创一年半新高 经济数据不佳抑制大盘上涨力度

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透北京9月15日 - 中国股市沪综指周一收升续创一年半新高。今日大盘维持盘中震荡格局，个股走势相对活跃。分析师指出，目前市场仍处于强势整理阶段，但宏观经济不理想将对周期股走势和大盘上涨力度产生抑制作用。
沪综指.SSEC收报2,339.14点，涨7.19点或0.31%，此前高点为去年3月6日的2,347.18点。上证A股今日成交1,851亿元人民币，上日为1,618亿元。
“行情没结束，整体格局还是比较强。”首创证券策略分析师邵帅表示，目前市场核心的运行逻辑在于赚钱效应对场外资金的吸引，包括对改革红利释放的信心得到提升等。
他并认为，前期大盘上涨速度过快，沪综指存在整理和反复整固的要求。目前在2,330点附近的前期密集成交区横向震荡，也属正常现象。
方正证券策略分析师陈敏指出，周末利空数据对市场的冲击虽然仍未显现，但据以往经验，股指期货交割周市场调整概率较大；同时本周四新股申购可能对市场资金产生分流影响，各因素叠加大盘出现调整的可能将加大。
中国国家统计局上周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，创近六年低点。投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。[nL3S0RE098]
沪深300指数.CSI300收报2,437.189点，跌0.05%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,435.4点，跌0.24%，成交628,005手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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