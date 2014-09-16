沪综指收挫1.8%创半年来最大单日跌幅 A股成交额创近四年新高

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京9月16日 - 中国股市沪综指周二收挫1.8%创半年来最大单日跌幅。今日大盘宽幅震荡，股指冲高后放量回落。分析师指出，8月份宏观经济数据较差开始拖累大盘，但市场对后期政策仍存预期，预计风险释放程度较为有限，料后市震荡盘整可能性较大。
沪综指.SSEC收报2,297.002点，跌42.138点或1.80%，此前最大单日跌幅为2014年3月10日2.86%；上证A股今日成交2,372亿元人民币，上日为1,851亿元，此前成交金额高点为2010年11月12日2,968亿元。
“在高位的时候大家有一点担忧情绪，多空博弈得比较激烈。”信达证券策略分析师谷永涛表示。
国都证券策略分析师肖世俊表示，新一批新股即将发行成为今日跌势的导火索，发行节奏加快对资金分流压力较大，但根本原因还是经济疲软难以为股市进一步反弹提供动力。
在中国证监会周一下发IPO重启后第四批新股发行批文后，获批的11家新股中的10家周二即公告启动发行，而网上和网下申购时间均集中在下周，正逢三季度末临近，密集新股发行与银行体系季末因素叠加，料将进一步施压资金面。
中国商务部周二公布，中国8月实际使用外资(FDI)72亿美元，同比下降14%。商务部发言人沈丹阳周二明确表态，目前来讲外商投资资金流入流出没有异常变化。
深市创业板指数P收跌3.473%，走势明显弱于沪综指。怡亚通(002183.SZ)、万昌科技(002581.SZ)、友阿股份(002277.SZ)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报2,388.765点，跌1.99%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,389.8点，跌1.90%，成交871,146手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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