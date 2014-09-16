沪综指收挫1.8%创半年来最大单日跌幅 A股成交额创近四年新高

沪综指.SSEC收报2,297.002点，跌42.138点或1.80%，此前最大单日跌幅为2014年3月10日2.86%；上证A股今日成交2,372亿元人民币，上日为1,851亿元，此前成交金额高点为2010年11月12日2,968亿元。

“在高位的时候大家有一点担忧情绪，多空博弈得比较激烈。”信达证券策略分析师谷永涛表示。

在中国证监会周一下发IPO重启后第四批新股发行批文后，获批的11家新股中的10家周二即公告启动发行，而网上和网下申购时间均集中在下周，正逢三季度末临近，密集新股发行与银行体系季末因素叠加，料将进一步施压资金面。