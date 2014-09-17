沪综指收盘小涨 人行实施SLF传闻稳定资金面预期

路透上海9月17日 - 在昨日创下半年来最大单日跌幅后，中国股市沪综指周三缩量企稳，收盘小涨。分析师指出，昨日稍晚市场传言央行对五大行实施SLF(常备借贷便利)，使得大家对于短期资金面的担忧有所缓解，抛压减弱，大盘在2,300点附近窄幅整理。

沪综指.SSEC收报2,307.893点，涨11.338点或0.49%；该指数昨日大跌1.8%。上证A股今日成交1,589亿元人民币，较上日创下的近四年新高2,372亿元减少逾三成。

“SLF这个传言出来，类似政府放出救市信号，政府层面肯定是支持做多的，做空的人会有所顾忌。”长江证券分析师宋中庆指出。

不过他认为，此前大盘连续上涨累积的获利盘较丰厚，一两天的调整似乎不太充分，估计调整还会延续一段时间，但下探幅度估计有限。

此前市场传闻称，中国央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月。就此路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

沪深300指数.CSI300收报2,401.326点，涨0.53%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4收报2,402点，涨0.07%，成交530,455手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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