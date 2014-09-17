沪综指收盘小涨 人行实施SLF传闻稳定资金面预期

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。
路透上海9月17日 - 在昨日创下半年来最大单日跌幅后，中国股市沪综指周三缩量企稳，收盘小涨。分析师指出，昨日稍晚市场传言央行对五大行实施SLF(常备借贷便利)，使得大家对于短期资金面的担忧有所缓解，抛压减弱，大盘在2,300点附近窄幅整理。
沪综指.SSEC收报2,307.893点，涨11.338点或0.49%；该指数昨日大跌1.8%。上证A股今日成交1,589亿元人民币，较上日创下的近四年新高2,372亿元减少逾三成。
“SLF这个传言出来，类似政府放出救市信号，政府层面肯定是支持做多的，做空的人会有所顾忌。”长江证券分析师宋中庆指出。
不过他认为，此前大盘连续上涨累积的获利盘较丰厚，一两天的调整似乎不太充分，估计调整还会延续一段时间，但下探幅度估计有限。
此前市场传闻称，中国央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月。就此路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。
沪深300指数.CSI300收报2,401.326点，涨0.53%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4收报2,402点，涨0.07%，成交530,455手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。
路透北京4月20日 - 中国股市沪综指周四微收升，结束连四日跌势。分析师指出，今日早盘股指反弹乏力，午后再度下探3,150点附近后获护盘拉抬，尾盘在生物医药、食品饮料等防御性板块的拉抬下股指勉强翻红。短期大盘连续下跌后有望暂时企稳，但场内资金持续撤离，赎回压力逐步上升料使大盘反弹难度加大。
路透上海4月20日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新报告称，受春节后职场出现跳槽热和高校毕业生春季招聘期等因素影响，一季度国内求职人数环比明显上升，而互联网行业春节后离职流动性较大。