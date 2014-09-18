沪综指收盘小涨 央行定向宽松举措缓解新股申购资金压力

路透上海9月18日 - 中国股市沪综指周四收盘继续小涨。分析师指出，继传闻大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，今日公开市场14天正回购利率下行，央行定向宽松举措连出有利于缓解近期新股密集申购所带来的资金面压力，股市在2,300点整数关附近企稳。

沪综指.SSEC收报2,315.928点，涨8.035点或0.35%；上证A股今日成交1,443亿元人民币，上日为1,589亿元。

“资金价格下行，对股市来说是个正面消息。”华泰证券分析师周林指出，近期困扰股市的是新股密集申购带来的资金面压力，无论是SLF还是正回购利率下行，都有助于市场资金面的平稳。

他表示，虽然中国经济数据重现趋弱信号，但是未来改革释放红利的影响还是相当大的，因此对中期股市走势仍报乐观态度。当然，短期大盘还是会继续震荡盘整。

央行公告显示，今日进行的100亿元14天期正回购操作，中标利率3.50%，较最近一次3.70%水平下跌20个bp(基点)。这也是该期限正回购利率在7月31日重启当日下行10个bp后，一个半月以来首次下降。

华懋科技和节能风电两只新股周四网上网下申购缴款，下周还有12只新股计划申购并缴款。

沪深300指数.CSI300收报2,408.664点，涨0.31%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,412.8点，涨0.2%，成交638,692手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。