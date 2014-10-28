沪综指升2.1%创三个月最大单日涨幅

路透北京10月28日 - 中国股市沪综指周二收升2.1%，并创三个月最大单日涨幅。今日大盘高开后一路单边上扬，并重新收复2,300点关口。分析师指出，今日部分新股申购资金解冻致市场流动性偏宽松，此外十八届四中全会改革预期再度激发市场人气，但股指弹幅过大，料短线存在获利回吐压力。

沪综指.SSEC收报2,337.871点，涨47.435点或2.07%，此前最大单日涨幅为7月28日2.41%；上证A股今日成交1,579亿元人民币，上日为1,132亿元，较上个交易日大增四成。

“前一段时间跌太多了，今天有几个利好，借机反弹一下。“信达证券策略分析师艾宜表示。

他并表示，近期市场更加关注中国经济发展方向及相关改革政策信号，包括依法治国对经济效率的提升和政策变革时期政策和体制的调整。资本市场本身和国有企业改革作为市场高度关注的领域将持续活跃，在反弹期间表现也将更加突出。

中国国家主席习近平在主持召开中央全面深化改革领导小组第六次会议并发表重要讲话时指出，要把党的十八届四中全会提出的180多项对依法治国具有重要意义的改革举措，纳入改革任务总台账，一体部署、一体落实、一体督办。

中国证监会上周三核准11家企业的新股首发申请。路透统计数据显示，8月28日起的第三轮新股申购资金规模峰值达8,465.2亿元人民币，超过了7月23日起的第二轮新股申购资金6,547亿元。

铁路及基建板块今日涨幅居前，太原重工(600169.SS)、兰石重装(603169.SS)、中国一重(601106.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,416.653点，涨2.02%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,426.2点，涨2.01%，成交700,764手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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