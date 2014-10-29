沪综指收升1.5%连续第二日上涨

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京10月29日 - 中国股市沪综指周二收升1.5%并连续第二日上涨，受基建投资板块带动，盘中震荡有所加大。分析师指出，市场短线调整后继续攀升，但上方技术阻力位、2,400点整数关口及月线连续收阳后的技术调整需要将对大盘形成压力。
沪综指.SSEC收报2,373.030点，涨35.159点或1.50%，上证A股今日成交2,248亿元人民币，上日为1,579亿元，较上个交易日大增四成。此前最大单日成交额为9月16日的2,372亿元。
“从昨天和今天的一个走势来看，确认了这次大盘调整不是一个深度的调整。“方正证券策略分析师陈敏称，“目前调整基本到位了，整个后边行情我觉得可能还会有新高出现。”
他并表示，货币政策环境放松、基建投资加码等稳增长的举措不断出台，使四季度经济情况预期将略好于三季度。政策刺激力度不断加大，流动性环境逐步改善，市场不具备深跌的可能性。
他认为，铁路建设加大投资力度，致铁路基建相关的板块持续走强，同时流动性环境改善，绝对股价偏低将使周期类板块投资机会持续转好。今日晋亿实业(601002.SS)、马钢股份(600808.SS)均涨停报收。
中国钢铁工业协会周三发布新闻稿称，今年前三季度重点钢企实现利润同比增长71%，至192.82亿元人民币；近期钢企负债率下降，银行借款有减少的趋势；预计四季度钢材出口保持稳定，今年钢材出口突破8,000万吨已成定局。
沪深300指数.CSI300收报2,451.384点，涨1.44%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,456.8点，涨1.53%，成交841,274手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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