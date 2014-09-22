沪综指收挫1.7% 北戴河会议消息令后续刺激政策预期降温

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透上海9月22日 - 在经历上周的三连涨之后，中国股市周一收市挫跌1.7%，因有消息称中国高层在北戴河会议上，一致认为年底经济工作重点是推进改革，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实，引发市场对年内重大刺激政策难再出台的悲观预期，金融地产板块领跌。
沪综指.SSEC收报2,289.866点，跌39.585点或1.7%。上证A股今日成交1,475亿元人民币，上日为1,441亿元。
“主要是北戴河会议的影响，市场的情绪有点反应过度了。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
据路透报导，中国高层领导人上月齐聚北戴河，他们一致认为年底前经济工作的重点将是推进改革，优先于出台刺激增长措施，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实。据了解内部讨论会情况的政策人士称，这意味着不大可能出台重大刺激举措，比如下调指标利率或银行存准率，但是一旦失业率上升，政府也做好了干预的准备。
他认为，市场对这个消息的反应有点过度，政府不会放任经济不管。年内资金利率的继续下行，也会给基本面和股市形成支撑，但他同时也认为，随着沪港通等利好兑现，大盘指数的上涨空间也不会很大。
沪深300指数.CSI300收报2,378.920点，跌1.91%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,382.4点，跌2.34%，成交783,789手。（完）
(发稿 徐永; 审校 林高丽)
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