沪综指收盘五连涨再创19个月新高 未受香港示威事件拖累

路透上海9月29日 - 中国股市沪综指周一收市五连涨，再创19个月新高。分析师指出，虽然香港股市因当地出现大规模示威游行而大跌，但因A股市场人气较为高涨，且境内市场相对封闭，大盘所受影响不大，股指继续高位震荡。

沪综指.SSEC收报2,357.711点，涨9.993点或0.43%；前一收盘高点为去年3月1日的2,359.51点。A股今日成交1,709亿元人民币，上日为1,480亿元。

“香港的事是有影响，但不大，毕竟两地情况不一样，资金面也不同。A股市场已被激活，真要跌下来也是买入机会。”长江证券分析师宋中庆称。

他指出，按以往节日前A股最后一个交易日的表现来看，大概率是小阳线，希望明日亦能以红盘结束9月的交易。

香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，这是自1997年回归以来最严重示威行动，防暴警察自周日晚间至周一凌晨多次施放催泪瓦斯，试图驱散示威人群。受此事件影响，周一港股大跌，恒生指数.HSI午后下跌2%左右。

中国自10月1日至7日为公众假期，沪深证交所在此期间将休市，下周三(8日)起恢复交易。

沪深300指数.CSI300收报2,447.799点，涨0.43%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,456.4点，涨0.14%，成交592,153手。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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