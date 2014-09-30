沪综指收盘六连涨 小盘股及题材股强势活跃市场气氛

路透上海9月30日 - 中国股市沪综指周二收市六连涨，再度刷新19个月来收盘新高纪录。分析师指出，因小盘股、题材股的强势，造成明显的赚钱效应，吸引场外资金持续入场，而权重股表现相对平稳，因此股指继续保持小碎步式的涨势。

沪综指.SSEC收报2,363.870点，涨6.159点或0.26%；前一收盘高点为去年2月28日的2,365.59点。本月累计涨幅6.6%，为连续第五个月上涨。上证A股今日成交1,666亿元人民币，上日为1,709亿元。

“指数较为平淡，但个股比较活跃，涨停个股不少，这就带来赚钱效应了。”华泰证券分析师周林指出，由于增量资金集中在小盘股及题材股上，而权重股走得较稳，结构性行情的特征较为明显。

他并认为，若国庆长假期间基本面没有大的变化，节后大盘将继续保持震荡上涨的态势。

中国自10月1日至7日为公众假期，沪深证交所在此期间将休市，下周三(8日)起恢复交易。

沪深300指数.CSI300收报2,450.988点，涨0.13%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,454.4点，涨0.02%，成交542,277手。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。