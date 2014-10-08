沪综指收升至近20个月新高 房地产股受利好消息提振普涨

路透北京10月8日 - 中国股市沪综指周三迎来国庆长假后首涨，并收升至近20个月新高。长假前央行宣布房贷政策松动，提振今日房地产股普涨。分析师指出，近期除关注经济及政策因素外，还需注意地缘政治对市场的影响，料后市反复震荡可能性增加。

沪综指.SSEC收报2,382.794点，涨18.924点或0.80%，为连续第七日上涨；前一收盘高点为去年2月20日的2,397.18点。上证A股今日成交1,801亿元人民币，上日为1,666亿元。

”节前几天到今天为止，整个市场（大盘）的表现还是相对比较温和，个股还是比较强势。”方正证券分析师陈敏指出，目前市场指数处于相对高位，而后期经济形势、政策环境以及地缘政治趋于复杂化，虽然政策刺激对市场的正面效应依然存在，但效力正在逐步减弱。

他并认为，节前出台的房地产相关政策较为有力，但从今天房地产板块的表现来看，市场反应程度相对温和。

中国央行和银监会在9月30日晚间宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。

中证内地地产主题指数.CSICMREI涨2.08%，二三线地产股涨幅较大，华远地产(600743.SS)涨停报收；而房产龙头股万科(000002.SZ)涨2.83%。

沪深300指数.CSI300收报2,478.383点，涨1.12%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,482.8点，涨1.20%，成交661,270手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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