沪综指收升 续创近20个月新高

路透北京10月9日 - 中国股市沪综指周四连续第八日收升，续创近20个月新高，大盘高位震荡有所加剧。分析师指出，10月份沪港通将正式落地，中共十八届四中全会也即将召开，市场较乐观的预期支撑大盘维持强势格局，惟已进入政策市的后半阶段。

沪综指.SSEC收报2,389.371点，涨6.577点或0.28%；前一收盘高点为去年2月20日的2,397.18点。上证A股今日成交2,000亿元人民币，上日为1,801亿元，较上个交易日增逾一成。

”今天也算一个技术性的盘整吧。”信达证券策略分析师艾宜指出，总体上投资者热情仍未消退，对政府改革的预期和各方面消息也较乐观，支撑市场维持强势格局。

湘财证券策略分析师朱礼旭认为，目前管理层政策频出且力度不断加大，市场依旧沉浸在较乐观的政策预期中，虽然中国经济调整的趋势并未改变，但对市场的影响有望减缓。

中国证券投资者保护基金有限责任公司周四数据显示，截至9月26日，证券市场交易结算资金余额达到11,417亿元人民币，这是该数据自2012年4月定期公布以来首次突破万亿，个人投资者入市增量资金明显。

中国一重(601106.SS)、中国电建(601669.SS)均收报涨停。

新华视点微博称，中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开。

沪深300指数.CSI300收报2,481.955点，涨0.14%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,477.8点，跌0.05%，成交622,822手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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