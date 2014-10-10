沪综指收跌结束八连涨 外围市场拖累回调压力有所加大

路透北京10月10日 - 中国股市沪综指周五收跌结束八连涨，受外围市场拖累，大盘回调压力有所加大。分析师指出，短期股指继续上攻2,400点难度较大，因诸多利好因素均已兑现，且预期不佳的9月份宏观数据和上市公司三季度季报也将陆续披露，经济指标与公司业绩将对大盘形成考验。

沪综指.SSEC收报2,374.54点，跌14.831点或0.62%；该指数本周累计上涨0.45%。上证A股今日成交1,920亿元人民币，上日为2,000亿元。

”这些业绩或者宏观数据方面的考验加上预期兑现，我觉得短期来看，在创新高以后肯定还是震荡回落概率比较大吧。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

他认为，市场3个月以来的一路走强已提前反映了对沪港通与十八届四中全会改革红利的乐观预期，现在市场维持强势的时间已长，且即将进入利好预期兑现时点，如无更大利好来提振信心，市场情绪恐将再度回落。

新华视点微博称，中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开。

他并称，除煤炭股受国内提价和资源税改革的提振作用，有色金属和石油石化等相关板块受隔夜国际市场大宗商品暴跌的影响对大盘形成一定拖累。国际油价进一步下跌将对中石油和中石化的业绩产生一定的负面影响。

美国股市周四大幅收低，标普500指数录得六个月来最大单日百分比跌幅，因持续忧虑全球经济力道，以及担心这对企业盈利的影响。[L3T0S469H]布兰特原油11月期货LCOc1跌1.75美元至每桶88.30美元，稍早一度跌至2010年12月以来最低88.11美元。

中国石油(601857.SS)收跌0.64%、中国石化(600028.SS)收跌0.75%。

沪深300指数.CSI300收报2,466.789点，跌0.61%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,465.8点，跌0.51%，成交690,744手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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