沪综指收跌至近一个月新低 经济数据不佳施压大盘重返跌势

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京10月21日 - 中国股市沪综指周二收跌至近一个月新低。分析师指出，今日宏观经济数据显示整体经济下滑趋势未有改善，投资者担忧加剧引发大盘重返跌势，上游行业和前期涨幅较多的军工、医药等行业跌幅较大，料短期市场走势将受对四中全会改革红利预期的影响。
沪综指.SSEC收报2,339.657点，跌17.071点或0.72%，上证A股今日成交1,465亿元人民币，上日为1,416亿元。
“今天公布的三季度数据整体在市场预期之内，但9月份数据显示短期经济尚未见底，对经济的担忧导致投资者对资本市场预期不确定性加剧，引发市场调整。”信达证券策略分析师胡佳妮称。
她并指出，9月份房地产投资数据加速下滑，金九银十的房地产旺季销售也并未有明显改善，房地产投资的加速下滑成为拖累三季度经济数据疲弱的一个主因，房地产股票的走势亦反映了市场对该行业的担忧。
中证内地地产主题指数.CSICMREI下跌1.18%，走势弱于大盘，珠江实业(600684.SS)收跌9.77%；医药股亦现整体大跌，其中鲁抗医药(600789.SS)跌停收报9.51元。
中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点；但9月工业增速大幅回升，暂时缓解对经济下行的担忧。
沪深300指数.CSI300收报2,433.391点，跌0.87%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,439.2点，跌0.65%，成交716,461手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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