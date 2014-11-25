沪综指收升1.4%续创逾三年新高

路透北京11月25日 - 中国股市沪综指周二收升1.4%，续创逾三年收盘新高。分析师指出，降息利好持续发酵，集自贸区、国企改革及迪士尼等多种题材于一身的上海本地股今日领涨。板块有序轮动令市场交投保持活跃，新股申购虽对资金面有所影响，但高涨的做多氛围推动大盘连四日走升。

沪综指.SSEC收报2,567.60点，大涨34.72点或1.37%，此前收盘高点为2011年8月29日的2,576.41点；上证A股今日成交2,814亿元人民币，上日为3,299亿。

“因为降息其实是对股市整体是一个利好作用，昨天像那种没有涨的小板块今天就可能出现一波转换的行情。”信达证券策略分析师胡佳妮表示。

她认为，降息降低了明年出现金融风险的可能性，市场对整个经济的预期，包括对风险偏好的预期可能会上升，对股市整体利好。降息对负债率较高的传统行业影响更为明显，但对中小企业也有利好的提振作用。

受公开市场正回购操作减量，以及国库现金定存投标支撑，中国银行间资金市场周二流动性继续改善，隔夜虽小涨，但七天期跌幅明显，为近20个基点(bp)。不过IPO未结束，交易所资金面仍不乐观。

沪深300指数.CSI300收报2,685.56点，涨1.37%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ4尾盘报2,722.8点，涨1.85%，成交993,420手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用28.5亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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