沪综指小幅收跌结束连七日涨势

路透北京12月1日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌，结束此前连续七日涨势。分析师称，今天早盘股指在金融等权重股的推动下继续冲高，成交量维持高位，但股指短线连续上升幅度过大，超买状态明显，调整压力渐增致股指宽幅震荡。

沪综指.SSEC收报2,680.16点，跌2.68点或0.1%；上证A股今日成交4,007亿元人民币，上日为4,015亿。

“今天主要还是由于市场最近连续上涨幅度过大，然后场内资金入场也出现短线透支的情况，导致市场冲高回落。”方正证券策略分析师陈敏称。

国都证券策略分析师肖世俊表示，增量资金入市加剧短期市场波动，大量资金入场导致短线大盘仍有冲高动能，但连续大幅上涨消耗资金过多，量能持续放大不可持续，市场震荡加剧。

对于存款保险制度对银行股的影响，陈敏认为偏中性，存款保险制度推出标志利率市场化加速，将提升市场对银行股的风险偏好，但也对银行股业绩将产生一定负面影响。

中国金融体制改革的重要一步存款保险制度终于在周日揭开了最后的面纱，国务院法制办发布的征求意见稿规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元人民币。

陈敏并指出，经济数据显示当前经济下滑压力仍较大，但市场普遍预期或导致政策会出现进一步放松。

周一中国11月官方制造业PMI降至八个月低点，尤其中小型企业PMI持续处在萎缩区域。这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力不减。汇丰(HSBC)/Markit中国11月制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIF=ECI终值持平于初值50，跌至半年来最低，而产出指数也跌破荣枯线,显示经济下行压力仍大。

上证银行股指数.SSEBKI收跌0.61%，走势明显弱于大盘。

沪深300指数.CSI300收报2,819.81点，涨0.39%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ4尾盘报2,805点，涨0.30%，成交1,114,565手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用14亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。