沪综指大幅收涨3.1%至逾40个月新高

路透北京12月2日 - 中国股市沪综指周二大幅收涨3.1%至逾40个月新高。分析师称，今天早盘股指表现略显疲弱，但午盘后大盘受金融板块大涨一路飙升，市场预期短期流动性将进一步宽松，极大提振投资者情绪。

沪综指.SSEC收报2,763.55点，涨83.39点或3.11%，创近15个月最大单日涨幅，此前最大单日涨幅为2013年9月9日3.39%；此前最高收位为2011年7月22日2,770.79点；上证A股今日成交3,969亿元人民币，上日为4,007亿。

“正回购周二又停了，大家可能觉得是不是会有一个流动性再放松的预期。”信达证券策略分析师谷永涛称，“大家的情绪立马就上来了。"

首创证券策略分析师邵帅指出，短期市场赚钱效应明显，场外资金加速入市，投资者情绪已经发生根本性变化。而银行股估值与其他板块相比仍偏低，此前涨幅亦有限，加上市场体量较大利于进出而受到大资金青睐。

央行公开市场周二操作继续暂停。业内人士认为，这意味着正回购操作阶段性暂别的可能性较大。目前流动性尚可，且有SLO和SLF等多种工具在手，央行马上重启逆回购的必要性不大，最早的时间点可能要在中下旬。[nL3S0TM17U]

上证银行股指数.SSEBKI收涨6.57%，走势明显强于大盘。民生银行(600016.SS)、交通银行(601328.SS)等涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,923.94点，涨3.69%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ4尾盘报2,940.6点，涨4.75%，成交1,809,774手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用33.2亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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