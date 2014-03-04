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中国财经 | 2014年 3月 4日 星期二 15:22 BJT

沪综指小幅收低终结四连升 海外市场带来不确定性

路透上海3月4日 -中国股市沪综指周二收市小跌，终结之前的四连涨。分析师指出，俄罗斯与乌克兰冲突引发欧美股市重挫，给A股市场亦带来不确定因素；而A股在连续上涨后亦显得后续乏力，需要休整，大盘今日出现弱势震荡。

沪综指.SSEC收报2,071.473点，跌3.762点或0.18%；上证A股今日成交额1,009亿元人民币，上日为1,047亿元。

“今天主要还是外盘不稳，但整体影响并不大。”东北证券分析师沈正阳预计，近期大盘仍会继续震荡一段时间，个股行情继续演绎。

俄罗斯军事干预乌克兰，导致莫斯科指标股指周一重挫逾10%，欧美发达国家的股市亦大幅下跌，欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E重挫3%并录得6月来最大单日跌幅，美股亦出现约1%的下跌。

沪深300指数.CSI300收报2,184.273点，跌0.28%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,162.6点，跌0.09%，成交697,767手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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