沪综指小幅收低终结四连升 海外市场带来不确定性

路透上海3月4日 -中国股市沪综指周二收市小跌，终结之前的四连涨。分析师指出，俄罗斯与乌克兰冲突引发欧美股市重挫，给A股市场亦带来不确定因素；而A股在连续上涨后亦显得后续乏力，需要休整，大盘今日出现弱势震荡。