沪综指小幅收低 PMI初值好于预期但仍难提振大盘

防止金融腐败必须管住关键权力 加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透北京6月23日 - 中国股市沪综指周一小幅收低。今日市场继续维持震荡，PMI初值好于预期但仍难提振大盘，个股走势分化，银行、地产等权重股整体下跌拖累大盘。分析师指出，新股申购资金将陆续解冻并逐步减轻对二级市场的负面影响，短期大盘料仍维持震荡格局。
沪综指.SSEC 收报2,024.365点，跌2.309点或0.11%，上证A股今日成交额577亿元人民币，上个交易日为531.7亿元。
“今天市场对PMI数据并没有做出太多的反映，市场可能还是在担忧经济能否真正的企稳。”方正证券策略分析师陈敏表示。
汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方，上月终值为49.4。
陈敏称，6月汇丰PMI初值明显优于市场预期，反映当前经济在一系列的微刺激的举措下已经开始回暖，但经济回暖的持续性仍待观察。
中信证券策略组认为，微刺激逐步见效，经济进入观察期，PMI尚不足以支撑经济全面回升的判断。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.66%，走势弱于大盘，工商银行 (601398.SS)跌1.16%，金地集团(600383.SS)跌4.31%；创业板指数P收涨2.047%，走势明显强于大盘。
沪深300指数.CSI300收报2,134.110点，跌0.12%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,124.0点，跌0.43%，成交569,924手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。