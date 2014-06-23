沪综指小幅收低 PMI初值好于预期但仍难提振大盘

路透北京6月23日 - 中国股市沪综指周一小幅收低。今日市场继续维持震荡，PMI初值好于预期但仍难提振大盘，个股走势分化，银行、地产等权重股整体下跌拖累大盘。分析师指出，新股申购资金将陆续解冻并逐步减轻对二级市场的负面影响，短期大盘料仍维持震荡格局。

沪综指.SSEC 收报2,024.365点，跌2.309点或0.11%，上证A股今日成交额577亿元人民币，上个交易日为531.7亿元。

“今天市场对PMI数据并没有做出太多的反映，市场可能还是在担忧经济能否真正的企稳。”方正证券策略分析师陈敏表示。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方，上月终值为49.4。

陈敏称，6月汇丰PMI初值明显优于市场预期，反映当前经济在一系列的微刺激的举措下已经开始回暖，但经济回暖的持续性仍待观察。

中信证券策略组认为，微刺激逐步见效，经济进入观察期，PMI尚不足以支撑经济全面回升的判断。

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.66%，走势弱于大盘，工商银行 (601398.SS)跌1.16%，金地集团(600383.SS)跌4.31%；创业板指数P收涨2.047%，走势明显强于大盘。

沪深300指数.CSI300收报2,134.110点，跌0.12%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,124.0点，跌0.43%，成交569,924手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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