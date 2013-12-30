沪综指近收平 市场弱势难改

沪综指.SSEC收报2,097.529点，跌3.722点或0.18%，上证A股今日成交额629亿元人民币，上日为663亿元。

“按照市场一般的运行规律来讲，一波杀跌之后会筑一个小平台，形成反复的震荡，在这种震荡过程中，指数的表象是很平淡的，但个股是很活跃的。” 方正证券策略分析师陈敏表示。