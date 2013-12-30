沪综指近收平 市场弱势难改

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京12月30日 -中国股市沪综指周一小幅收跌。分析师指出，上周五出台的有关政策刺激大盘高开，但利好程度有限令市场弱势难改，金融地产等板块走势持续疲弱拖累大盘逐步走低，料后市继续维持区间震荡格局。
沪综指.SSEC收报2,097.529点，跌3.722点或0.18%，上证A股今日成交额629亿元人民币，上日为663亿元。
“按照市场一般的运行规律来讲，一波杀跌之后会筑一个小平台，形成反复的震荡，在这种震荡过程中，指数的表象是很平淡的，但个股是很活跃的。” 方正证券策略分析师陈敏表示。
他认为，上周末出台的国务院通知对市场形成利好，但后续如果不能有效落实的话，对市场的影响不大。从今日盘面高开低走来看，该政策的影响有限。
中国国务院上周五发布通知，加强资本市场中小投资者权益保护。意见提出，要制定和公开中小投资者分类标准及依据，健全投资者适当性制度；引导和支持上市公司增强持续回报能力等。
创业板指数P收涨1.057%，走势强于大盘。
沪深300指数.CSI300收报2,299.458点，跌0.17%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,326.4点，跌0.21%，成交549,302手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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