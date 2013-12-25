沪综指连三日小幅收升 小盘成长股重获热捧

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京12月25日 -中国股市沪综指周三连续第三日小幅收升。分析师指出，在流动性忧虑有所消退后，今日小盘成长股重获热捧，创业板成为反弹的领军者；但银行股走势仍显低迷拖累大盘，成交量萎缩亦显示市场信心仍有待提高。
沪综指.SSEC收报2,106.354点，涨13.449点或0.64%。上证A股今日成交额580亿元人民币，上日为615亿元。
“大家对于钱荒的担忧暂时消除了，而且时点也过了，市场的套现意愿也就降低了，也没什么太大的做空动力。”西南证券首席策略分析师张刚表示。
信达证券策略分析师艾宜认为，近期资金面整体仍偏紧，且多数投资者认为年底产生大行情的可能性很低，所以仍倾向于做一些题材和小市值股票，所以创业板容易成为反弹的领军者。
深圳创业板指数P收涨2.345%，走势明显强于大盘。
沪深300指数.CSI300收报2,305.110点，涨0.74%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,320.0点，涨1.00%，成交701,185手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。