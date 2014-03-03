沪综指连续第四日收升 两会期间维稳预期升温

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海3月3日 -中国股市沪综指周一连续第四日收升。分析师指出，随着中国人大和政协“两会”的召开，投资者对会议期间股市将趋稳的预期开始升温，部分大盘股表现出色，推动股指继续小幅回升。
沪综指.SSEC收报2,075.235点，涨18.933点或0.92%；上证A股今日成交额1,047亿元人民币，上日为955亿元。
“本周两会的召开，大家心理有预期，股市不会出现大跌，”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，虽然今日继续出现普涨现象，但反弹力度不强，成交亦未跟上，预计短期内大盘将继续温和震荡。
中国全国政协和人大会议将自周一和周三起先后开幕，两会代表和委员将讨论和审议新一年政府工作报告及对中国经济社会等各方面问题建言建策。
新公布的中国经济数据偏弱可能亦是相当多投资者持犹豫态度的原因之一。受季节性因素、生产和新订单指数回落等影响，中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点。这表明中国经济增长动能依然偏弱，一季度增速下滑是大概率事件。
沪深300指数.CSI300收报2,190.370点，升0.52%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,166.6点，跌0.05%，成交668,799手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。