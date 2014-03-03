沪综指连续第四日收升 两会期间维稳预期升温

路透上海3月3日 -中国股市沪综指周一连续第四日收升。分析师指出，随着中国人大和政协“两会”的召开，投资者对会议期间股市将趋稳的预期开始升温，部分大盘股表现出色，推动股指继续小幅回升。

沪综指.SSEC收报2,075.235点，涨18.933点或0.92%；上证A股今日成交额1,047亿元人民币，上日为955亿元。

“本周两会的召开，大家心理有预期，股市不会出现大跌，”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，虽然今日继续出现普涨现象，但反弹力度不强，成交亦未跟上，预计短期内大盘将继续温和震荡。

中国全国政协和人大会议将自周一和周三起先后开幕，两会代表和委员将讨论和审议新一年政府工作报告及对中国经济社会等各方面问题建言建策。

新公布的中国经济数据偏弱可能亦是相当多投资者持犹豫态度的原因之一。受季节性因素、生产和新订单指数回落等影响，中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点。这表明中国经济增长动能依然偏弱，一季度增速下滑是大概率事件。

沪深300指数.CSI300收报2,190.370点，升0.52%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,166.6点，跌0.05%，成交668,799手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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