沪综指年末最后交易日小幅收涨 全年累计下跌6.75%

路透北京12月31日 -中国股市沪综指周二小幅收涨。分析师指出，年末最后一个交易日，在克服政府债数据公布及IPO重启消息冲击后，大盘震荡走高但分化明显，金融权重股反弹，中小盘股则呈现调整走势，料年后结构性行情仍将延续。

沪综指.SSEC收报2,115.978点，涨18.449点或0.88%，该指数2013全年累计下跌6.75%。上证A股今日成交额713亿元人民币，上日为629亿元。

“地方债比市场预期稍微好一点，季度末流动性紧张局面稍微改善一点，所以银行股涨得比较多。”信达证券策略分析师王小军表示。

他认为，今年市场出现非常典型的结构性行情，历年来之最，表现为主板跌，中小板、创业板涨幅巨大，明年这一市场特征将会延续，市场分化局面将更加严重，交易机会可能出现在中小板、创业板中更少数的个股中。

而地方债实际数字尚可，使此前市场的担忧有所缓解，但增长速度较快，如果不加以及时制止的话，将很难控制。

中国审计署周一发布全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。

对于IPO的重启，王小军表示，欲将发行的新股质优价低，将从估值和供给增加上对中小盘个股形成冲击。

中国证监会发行部、创业板部周一共向五家已过会企业发放了发行批文。而这五家企业随即启动IPO程序，周二纷纷刊登招股意向书，计划在1月中旬前后进行网上网下申购。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨2.01%，走势强于大盘。

沪深300指数.CSI300收报2,330.026点，涨1.33%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,345.0点，涨0.83%，成交794,963手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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