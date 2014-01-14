沪综指收升终止四连跌 政策利好助力技术性反弹

路透北京1月14日 -中国股市沪综指周二收升终止四连跌。分析师表示，保监会调整险资投资比例的政策利好及大盘自身技术性反弹需求，推动股指走出修复性反弹行情，盘面呈现普涨格局，但量能仍明显有限，显示市场并未摆脱弱势格局。

沪综指.SSEC收报2,026.842点，涨17.278点或0.86%，上证A股今日成交额566亿元人民币，上日为555亿元。

“大盘在连续下挫后已进入超卖区间，2,000点位置存在一定的技术支撑。”信达证券策略分析师艾宜称。

他认为，证监会周末叫停部分IPO和今日保监会调整险资投资比例也释放了偏暖的政策信号，市场理解为管理层呵护股市的意图。但中期来看，新股持续发行仍不可避免，市场可能还需相当长时间来消化供求失衡压力。