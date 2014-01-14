沪综指收升终止四连跌 政策利好助力技术性反弹

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透北京1月14日 -中国股市沪综指周二收升终止四连跌。分析师表示，保监会调整险资投资比例的政策利好及大盘自身技术性反弹需求，推动股指走出修复性反弹行情，盘面呈现普涨格局，但量能仍明显有限，显示市场并未摆脱弱势格局。
沪综指.SSEC收报2,026.842点，涨17.278点或0.86%，上证A股今日成交额566亿元人民币，上日为555亿元。
“大盘在连续下挫后已进入超卖区间，2,000点位置存在一定的技术支撑。”信达证券策略分析师艾宜称。
他认为，证监会周末叫停部分IPO和今日保监会调整险资投资比例也释放了偏暖的政策信号，市场理解为管理层呵护股市的意图。但中期来看，新股持续发行仍不可避免，市场可能还需相当长时间来消化供求失衡压力。
保监会周一稍晚就修改保险资金运用管理暂行办法公开征求意见，拟对相关保险资金运用投资比例另行制定规则，保监会并可根据情况调整投资比例。
创业板指数P收涨2.798%,走势明显强于大盘。
沪深300指数.CSI300收报2,212.846点，涨0.87%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,218.8点，涨0.92%，成交647,254手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。