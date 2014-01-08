沪综指收跌至五个月新低

沪综指.SSEC收报2,044.340点，跌2.977点或0.15%，此前最低收盘为去年8月2日的2,025.65点。上证A股今日成交额628亿元人民币，上日为545亿元。

肖世俊并称，今日午间保监会新出台的政策利好蓝筹股，但不会影响蓝筹股的整体走势，险资对股票的配置还是基于对行业未来的预期，在目前整个经济环境下，料对蓝筹股的配置不会大幅增加。