沪综指收跌至五个月新低

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京1月8日 -中国股市沪综指周三小幅收跌至五个月新低。分析师表示，险资投资新政刺激创业板上扬，但未带动大盘整体走强，而有色、能源等周期性个股继续下跌拖累股指，板块走势分化明显，料短线大盘受新股密集发行影响弱势难改。
沪综指.SSEC收报2,044.340点，跌2.977点或0.15%，此前最低收盘为去年8月2日的2,025.65点。上证A股今日成交额628亿元人民币，上日为545亿元。
“短期市场走势明显分化肯定还是受昨天晚上保监会发的文件影响。”国都证券策略分析师肖世俊称。
中国保监会昨晚发布允许险资投资创业板上市公司股票的通知，分析师表示，新政有利于保险公司利用资金优势参与新股申购，短期并对创业板形成利好。
创业板指数P收涨3.901%,走势明显强于大盘。
肖世俊并称，今日午间保监会新出台的政策利好蓝筹股，但不会影响蓝筹股的整体走势，险资对股票的配置还是基于对行业未来的预期，在目前整个经济环境下，料对蓝筹股的配置不会大幅增加。
保监会周三中午宣布，近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策，允许符合条件的部分持有历史存量保单的保险公司申请试点。
上证能源等权指数.SSEESEWI今日收跌1.35%，走势弱于大盘。
沪深300指数.CSI300收报2,241.911点，涨0.17%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,242.2点，涨0.16%，成交708,093手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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