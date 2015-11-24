上海市委巡视组分别进驻20家单位 包括国泰君安和海通证券

路透北京11月24日 - 上海本地媒体解放日报周二报导称，近日，上海市委第一至第十巡视组分别进驻14家市管国有企业和6家高校开展专项巡视，包括国泰君安(601211.SS) 和海通证券(600837.SS)。标志着该市今年第三批巡视工作全面展开。

报导称，其中市委第一巡视组巡视太平洋保险集团、上海联和投资，市委第二巡视组巡视上海理工大学、上海开放大学，市委第三巡视组巡视申能集团、久事集团。

市委第四巡视组巡视上海电气集团、上海电缆研究所，市委第五巡视组巡视上汽集团、申迪集团，市委第六巡视组巡视国泰君安、海通证券，市委第七巡视组巡视上海海事大学、上海金融学院，市委第八巡视组巡视上海文广集团、世纪出版集团，市委第九巡视组巡视上海机场集团、上海建筑科学研究院，市委第十巡视组巡视上海戏剧学院、上海政法学院。

报导称，本批巡视采取“一托二”的形式，每个巡视组同时巡视二个单位，巡视时间为二个月。

中国大型券商国泰君安香港子公司国泰君安国际 (1788.HK) 周一称，自11月18日(上周三)开始未能与公司主席、执行董事及行政总裁阎峰取得联络；消息拖累该股终场收跌逾12%。（完）