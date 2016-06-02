中国保监会：上海保交所近日开业 中保投一期基金投向上海项目

路透上海6月2日 - 中国保监会办公厅副主任施红周四表示，上海保险交易所近日即将开业，立足成为辐射全球的保险综合服务平台；另外，中国保险投资公司一期专项基金将投向上海的基础设施等项目，首期100亿元人民币资金已实缴到位。

她在上海市政府举办的陆家嘴论坛新闻会上表示，上海保交所5月中已召开创立大会，旨在打造一个立足上海、面向全国、辐射全球的保险综合服务平台，主要经营国际再保险、国际航运保险、大宗保险招投标、特种风险分散平台等四大业务。

据她介绍，去年12月成立的中国保险投资公司，目前已发起设立两期产品，首期由中保投、招商局等共同组建，计划规模400亿元，2015年底已完成注册，主要服务于“一带一路”国家战略。

而今年5月发起的中国保险投资一期专项基金，主要投向浦东重要功能区、浦江两岸综合区域开发、城中村改造、城市基础设施建设等，期限为五年，预期年化收益率为5.85%。截止5月9日，共收到38家机构的有效认缴，认缴总金额超过1,200亿元，超募5.1倍，首笔100亿元基金已实缴到位。

国务院去年批准筹建中国保险业国家级投资平台--中国保险投资公司，旨在发挥保险资金长期投资优势，对接国家重大战略和市场需求，带动社会有效投资，支持实体经济发展。

对于外界关注的深港通进展，上海证监局副局长霍瑞戎在新闻会上表示，内地和香港监管部门、交易所正在密切合作，推动各项工作，在相关规则、技术储备及投资者服务等各项准备就绪之后，会择机开通深港通。

由央行、银监会、证监会和保监会与上海市政府共同主办的陆家嘴年度论坛将于6月12日至13日在上海举行，本届主题为全球经济增长的挑战与金融改革。为了进一步体现论坛的国际化，本届论坛首次邀请英国担任主宾国，设立中英专场，议题为开启中英金融合作的黄金时代。（完）