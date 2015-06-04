上海保交所筹建方案上报 有利推动区域性再保险交易--报载

路透上海6月4日 - 上海证券报周四报导，上海保险交易所筹备工作取得阶段性成果并进入关键期，已递交申报方案，业内人士冀盼其能于年内获批，认为保交所的建立有利推动形成区域性再保险交易、定价中心。

报导引述业内人士观点提到，上海保交所成立有利于集聚更多具备相应专业技术特长的新型保险主体，并推动形成区域性再保险交易、定价中心，成为巨灾保险发展的重要载体。另外，鉴于保交所市场化、专业化平台的特质，有望推动保险产品注册制改革。

报导显示，上海保交所筹备小组由上海市金融办和上海保监局联合推动。主要牵头人为上海国际集团总裁助理朱仲群，由其担任筹建方案研究设计小组组长一职。

全球保险交易所有多种模式，主要起源于英国和美国，最早的保险交易所为英国劳合社。但并非所有的保险交易所都是成功的，美国模仿劳合社设立的纽约保险交易所，“寿命”却不足20年，最后以歇业清算收场。

目前上海保交所的具体框架暂不明朗。报导指出，监管部门始终讳莫如深，仅表示过“经过广泛调研、论证，汲取了国内国际保险经验”。

报导并称，保险交易所一般包括以下要素：交易内容主要是财产险、责任险、意外险、健康险及再保险；交易主体包括符合会员资格的承保人和存在特定保险需求的投保人；交易场所则具备固定的交易地点和网址；交易服务包括保险经纪、保险公估、会计法律等专业服务公司和网络。

上海市政府2014年11月发布的《贯彻国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见的实施意见》曾提出，加快筹建保险交易所，推动形成区域性再保险交易、定价中心，配合加强对离岸再保险市场主体承接中国境内业务活动的监管。（完）

(发稿 吕雯瑾/林琦；审校 张喜良)

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