信托担保业及银行业名列上海高薪职业前三位--智联

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透上海4月21日 - 企业招聘及白领流向往往反映经济动向。中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)发布春季雇主需求及人才供给报告称，信托、担保、拍卖及典当业以10,284元人民币的平均月薪，意外地成为上海地区十大高薪行业之首，银行业排名第三，平均月薪为8,591元。
报告指出，财会、法律及人力资源等专业服务以平均月薪8,910元排名第二，IT服务人员、网络游戏和电子商务分别排名第四、第五和第七位，基金、证券、期货和投资业排名第六。
报告指出，上海是全国的金融中心，随着国内金融服务业不断扩大开放力度并取得较大发展后，其高薪待遇开始逐渐浮出水面；银行业因行业特性一直以来是白领求职者眼中的“香饽饽”，职业地位高且收入高，使其倍受求职者青睐。而专业服务/咨询行业以工作压力巨大但待遇优渥而闻名，此次的数据也再次印证了这一说法。
报告还显示，今年春季上海竞争最激烈的五大行业分别为保险、汽车／摩托车、大型设备／重工业、加工制造和耐用消费品。其中保险业多招聘销售类岗位，进入门槛较低，绩效薪酬较高，求职者有更多投递。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。