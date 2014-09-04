上海董家渡地块启动预申请 有望成全国总价新地王

路透上海9月4日 - 被业内高度关注的上海董家渡两幅黄金地块出让有了新进展。上海市规划和国土资源管理局周三稍晚刊登公告称，就黄浦区小东门街道616、735街坊地块土地出让启动预申请。业内估计这两幅地块的出让地价可能超过300亿元人民币，有望成全国总价新地王。

公告显示，这两幅地块出让土地面积为12.674公顷，规划地上总建筑面积不超过70.19万平米；地下总建筑面积不超过43.75万平米，其中经营性商业建筑面积不超过11.11万平米，其余为停车库面积。

公告称，该地块地处上海外滩金融集聚带，将建设以金融功能为主的城市综合体，包括金融办公、商业购物、酒店宾馆、高端居住、文化休闲等功能。希望具有以上同类功能开发经验、以持有物业为主要运作模式、具有国际影响力的优质企业参与预申请活动。预申请的全额保证金金额为50亿元。

预申请公告期至9月底截止，结果将于10月9日宣布。

此前，有国内媒体曾引述市场人士估计，目前，上海董家渡地区住宅平均楼面地价4.5万元/平方米，商业办公楼平均楼面地价3.8万元/平方米计算，再结合董家渡13、15号地块周围的楼盘均价，董家渡这两幅地块地上面积估价将高达276亿元，再加上11万平方米的地下面积，地块出让总价将轻松突破300亿元大关。

有媒体报导称，刚挂牌成立的中国民生投资公司以及香港老牌房企九龙仓(0004.HK)等，都对该地块有浓厚兴趣。中民投注册资本500亿元，是获得国务院同意的中国首家“国字号”民营大型投资公司。

2009年12月，广州亚运城地块曾创下255亿元的全国总价地王记录。而去年9月，新鸿基地产(0016.HK)以217.7亿元获得上海徐家汇中心项目地块，创下近四年的总价新高。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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