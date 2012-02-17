上海3月起调整普通住房标准

继安徽芜湖市宣布其楼市微调新政暂缓执行之後，上海市再出楼市微调政策，即宣布3月起将调整上海普通住房标准，不过中国证券报引述上海市相关负责人强调，上海将继续落实房地产调控。

路透北京2月17日电---继安徽芜湖市宣布其楼市微调新政暂缓执行之後,上海市再出楼市微调政策,即宣布3月起将调整上海普通住房标准,不过中国证券报引述上海市相关负责人强调,上海将继续落实房地产调控.

尽管中央政府坚持房地产调控口径未变,近期部分地方出台楼市微调措施,引发地方政府能否严格执行中央政府房地产调控政策的疑问.

新华周四晚间亦报导称,针对今年春节以来,中山市"低调"将新建住房的销售价格上限从去年11月份设定的每平方米5,800元人民币上调至6,590元,广东中山市周四回应此举"仅为部门试行措施",2012年中山市将严格执行加强房地产调控政策不动摇,今年新建住房价格控制目标仍应如去年一样升幅不超过当年GDP升幅而制定.

中国证券报周二晚间报导称,上海住房保障和房屋管理局等部门16日联合发布调整上海市普通住房标准的通知,该标准自3月1日起执行.仅就价格而言,新标准下,内环线以内套总价提高85万元/套,内环线和外环线之间提高60万元/套,外环线以外提高62万元/套.

在新标准下,享受优惠政策的普通住房应同时满足面积标准、层高标准、成交价格标准.具体包括：五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等;单套建筑面积在140平方米以下;实际成交价格低於同级别土地上住房平均交易价格1.44倍以下,坐落于内环线以内的低於330万元/套,内环线与外环线之间的低於200万元/套,外环线以外的低於160万元/套.

上海市市长韩正在今年上海"两会"上指出,目前上海的普通商品房标准是2008年制定的,已不适合楼市的实际情况.

上海有关部门负责人亦表示,今年上海将继续全面贯彻落实国家关於房地产市场调控一系列政策和措施,继续执行住房限售政策,遏制投资投机性购房,加大普通商品房供应,支持居民合理购房需求,促进房价合理回归.

此前,芜湖市上周四出台楼市微调政策,将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.受此消息刺激,中国股市房地产股周五劲扬,令市场预期房地产政策或将有所松动.但在上周日,芜湖市宣布,上述微调政策将暂缓执行.

新华社此前援引中国安徽芜湖市政府负责人并强调,该市新出台的房产政策并非是对调控政策的"松绑"和"救市".(完)

--发稿 李文科;审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。