上证所改革新股上市首日临停机制以增加交易时间

路透上海6月13日 - 在A股首次公开发行（IPO）近期再度重启后，上海证交所调整新股上市首日交易机制，包括改革新股上市首日临时停牌机制，增加新股首日交易时间。

上证所新闻稿称，新规在保留上市首日新股申报价格不得超过发行价的144%和64%的限制外，取消了盘中股价上涨或下跌超过开盘价20%的第二次盘中临时停牌规定，只保留盘中股价较开盘价涨跌10%时停牌半小时的规定。新规还取消了收盘前五分钟申报价格不超过开盘价120%和80%的规定。

据去年12月颁布的规定，若盘中成交价格较当日开盘价上涨或下跌20%以上时，新股停牌时间持续至当日14:55。

在新股交易初期异常交易行为监管方面，新规定取消将单一投行资者全天买入超过新股当日实际流通量千分之一的限制，并对大额申报，高价申报、连续申报、虚假申报进行了量化规定，例如在集合竞价阶段，以高于或低于上一收盘价3%的价格申报买入或卖出的数量超过新股上市流通量的5%。

新闻稿引述上证所相关负责人称，上证所将加大对新股交易行为的监控，希望投资者理性参与新股交易，避免因盲目跟风炒作带来不必要的损失。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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