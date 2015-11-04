上海办公楼市场今年净吸纳量将创历史新高--仲量联行

路透上海11月4日 - 6月以来的A股大跌并没有给中国金融中心上海的办公楼市场带来负面影响。全球性房地产管理和投资服务公司--仲量联行(JLL.N)最新报告称，前三季上海市甲级办公楼净吸纳量已经超过了100万平方米，预计上海甲级办公楼净吸纳量今年将创下历史新高。

报告预计今年四季度的租赁需求将继续保持强劲，今年全年上海的办公楼市场净吸纳量预计将超过140万平方米。

报告指出，净吸纳量将达到历史新高主要由三个因素推动：首先，受正在推进当中的金融改革以及上海自由贸易区相关政策的鼓励，从事包括商业银行和保险等国内传统金融业以及非传统互联网金融业的国内公司都积极地在上海新设立办公室或是进一步扩展其办公面积。

今年办公楼净吸纳量的第二大需求来源为，跨国公司表现出强劲的租赁需求。从事零售以及传媒业的跨国公司意识到中国中产阶级人口的壮大将提升国内消费潜力，于是积极地扩展其在华业务。许多这类公司也因此发现它们在上海需要更多的办公面积，于是纷纷寻求大面积相连的办公空间以整合扩张其办公面积。此外，一些诸如咨询等从事专业服务业的跨国公司继续看好其在中国市场的业务前景，进而对扩张办公面积表现出强烈的兴趣。

推升今年市场净吸纳量的第三大需求来源则是公司在其自建或收购的物业中的自用需求。一些公司，特别是国内金融机构，在非中央商务区内开发或者购买办公物业，并在这些项目中预留了较大比例的面积作为自用。（完）