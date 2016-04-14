上海写字楼租金连续八季上扬 空置率至七年新低--高力

路透上海4月14日 - 中国一线城市不仅住宅价格快速上涨，办公楼市场亦相当坚挺。高力国际最新报告指出，由于今年第一季核心区办公楼无新增供应，当季甲级写字楼的平均租金连续第八个季度保持上扬，3月底空置率较去年末下降一个百分点至4.0%，创下七年多以来最低点。

不过，高力国际华东区办公楼服务高级董事赖锦雄表示, 预计在2016及2017年完工的新增供应总量将达150万平方米。大量的新增供应无疑将大幅推升整体空置率并抑制租金的平均涨幅。

报告指出，第一季上海商铺物业市场就新增供应及净吸纳量而言，相较去年同期更为活跃。平均租金基本保持不变的同时，空置率略有下降。市场需求保持强劲，净吸纳量较上季度基本持平，而同比则从去年同期的20,093平方米攀升至194,691平方米。鉴于有限的新增供应及强劲的租赁需求，空置率环比下降2.5个百分点，从12.4%降至9.9%。

而上海的商务园区物业空置率亦降至十年最低。第一季度市场无明显季节性放缓，租赁需求保持稳固，空置率环比下降3.8个百分点至季末的9.9%，这是商务园区物业空置率首次跌至个位数且为过去十年内最低水平。这主要受信息技术相关行业所支撑。

对于住宅市场，虽然上海市政府3月底出台抑制房市过热的系列措施，高力国际中国区研究部董事谢靖宇认为，上海住宅市场需求基数仍然庞大，缘于众多拥有上海户籍的首套置业者将不受新政影响。

他说，上海新建商品住宅供应量有望增加，尤以中小套型住宅为甚。因此，短期内价格调整或可期，但于中长期内价格增长仍将持续。

上海市政府3月末宣布一系列措施促进房市平稳发展，包括提高二套房首付比例并从严执行住房限购政策。此举意在缓解本地房地产市场供求紧张局面，给过快上涨的上海房价“踩刹车”。（完）