上海写字楼租金连续八季上扬 空置率至七年新低--高力

奥迪与一汽集团加深合作 将增加中国市场上的电动车款
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海4月14日 - 中国一线城市不仅住宅价格快速上涨，办公楼市场亦相当坚挺。高力国际最新报告指出，由于今年第一季核心区办公楼无新增供应，当季甲级写字楼的平均租金连续第八个季度保持上扬，3月底空置率较去年末下降一个百分点至4.0%，创下七年多以来最低点。
不过，高力国际华东区办公楼服务高级董事赖锦雄表示, 预计在2016及2017年完工的新增供应总量将达150万平方米。大量的新增供应无疑将大幅推升整体空置率并抑制租金的平均涨幅。
报告指出，第一季上海商铺物业市场就新增供应及净吸纳量而言，相较去年同期更为活跃。平均租金基本保持不变的同时，空置率略有下降。市场需求保持强劲，净吸纳量较上季度基本持平，而同比则从去年同期的20,093平方米攀升至194,691平方米。鉴于有限的新增供应及强劲的租赁需求，空置率环比下降2.5个百分点，从12.4%降至9.9%。
而上海的商务园区物业空置率亦降至十年最低。第一季度市场无明显季节性放缓，租赁需求保持稳固，空置率环比下降3.8个百分点至季末的9.9%，这是商务园区物业空置率首次跌至个位数且为过去十年内最低水平。这主要受信息技术相关行业所支撑。
对于住宅市场，虽然上海市政府3月底出台抑制房市过热的系列措施，高力国际中国区研究部董事谢靖宇认为，上海住宅市场需求基数仍然庞大，缘于众多拥有上海户籍的首套置业者将不受新政影响。
他说，上海新建商品住宅供应量有望增加，尤以中小套型住宅为甚。因此，短期内价格调整或可期，但于中长期内价格增长仍将持续。
上海市政府3月末宣布一系列措施促进房市平稳发展，包括提高二套房首付比例并从严执行住房限购政策。此举意在缓解本地房地产市场供求紧张局面，给过快上涨的上海房价“踩刹车”。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。