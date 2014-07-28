福喜内部调查显示上海福喜质量不达标 将撤换高层人员

路透上海7月28日 - 福喜集团进行的内部调查显示，受丑闻重创的上海福喜的质量标准不达标。

福喜集团OSI Industries的总裁和首席运营官(COO)David McDonald周一在上海的记者会上表示，该公司将对上海的业务进行“大规模整改”，包括撤换高级管理人员。

公司将在未来三年投入1,000万元人民币(162万美元)在上海展开食品安全培训项目。

福喜在周末表示，“将召回上海福喜生产的所有产品”，并对现任和前任高管展开内部调查。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。