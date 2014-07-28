福喜内部调查显示上海福喜质量不达标 将撤换高层人员

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海7月28日 - 福喜集团进行的内部调查显示，受丑闻重创的上海福喜的质量标准不达标。
福喜集团OSI Industries的总裁和首席运营官(COO)David McDonald周一在上海的记者会上表示，该公司将对上海的业务进行“大规模整改”，包括撤换高级管理人员。
公司将在未来三年投入1,000万元人民币(162万美元)在上海展开食品安全培训项目。
福喜在周末表示，“将召回上海福喜生产的所有产品”，并对现任和前任高管展开内部调查。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。