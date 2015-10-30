上海自贸区将拓宽跨境资金参与金融市场渠道 QDII2仍待细则（更新版2）

路透北京10月30日 - 中国上海自贸区金融创新和资本开放再迈出实质性一步，央行周五发布相关试点方案称，上海自贸区将率先实现人民币资本项目可兑换，进一步扩大跨境人民币使用，并支持建设国际金融资产交易平台和国际能源交易中心等面向国际的金融市场。

由中国央行等多部委与上海市政府联合印发的方案提出，抓紧启动自由贸易账户本外币一体化各项业务，进一步拓展自由贸易账户功能；尽快明确在境内证券期货市场投资的跨境资金流动管理方式，研究探索通过自由贸易账户等支持资本市场开放，适时启动试点。

兴业银行首席经济学家鲁政委认为，这是一个有目标的金融开放政策，在加入SDR、从而实际上要求基本实现资本账户开放的背景之下，目标更明确，措施更具体。

他并称，SDR的压力是一个方面，另外一方面是动力，如果国内金融体系和机构继续保守，上海不能在人民币加入SDR之际成为人民币的全球金融中心，如果中资机构在全球不能成为人民币的主流机构，那么，海外和外资就会填补这个空白，从而中国永远失去机遇。

"当然，具体操作仍需要后续大量配套措施的推出。"鲁政委说。

有外资行高管亦表示，“落地还有路要走，这还只是个总体方案，要看实施细则出台，像QDII2，下一步可兑换的程度，以及FT账户怎样本外币一体化，这些都还需要明确。”

关于备受市场关注的合格境内个人投资者境外投资试点（QDII2）,方案虽然并没有明确时间表，称“适时出台相关实施细则，不过首次对投资领域做出规定，允许符合条件的个人开展境外实业投资、不动产投资和金融类投资。

另有银行高管则认为，QDII2目前推出条件成熟，应该尽快落地，”其实现在放开资本管制是有好处的，境内流动性那么多，不往外流会对国内各个市场都有压力，况且国内都还是刚兑”。

根据央行早前发布的《分账核算业务实施细则（试行）》和《分账核算业务风险审慎管理细则（试行）》规定，已实现可兑换的业务（含经常项目和直接投资相关业务），自由贸易账户内资金可自由兑换；对投融资创新业务，自由贸易账户内资金可根据实际业务需求进行兑换；涉及特定高风险业务的自由贸易账户内资金应按央行上海总部相关细则规定的条件进行兑换。

此次方案则提出，探索在自贸试验区内开展限额内可兑换试点。统筹研究进一步扩大个人可兑换限额。根据主体监管原则，在自贸试验区内实现非金融企业限额内可兑换。逐步扩大本外币兑换限额，率先实现可兑换。

在扩大人民币跨境使用上，央行支持自贸试验区内企业的境外母公司或子公司在境内发行人民币债券，募集资金根据需要在境内外使用；并拓宽境外人民币投资回流渠道，扩大境外人民币境内投资金融产品的范围，促进人民币资金跨境双向流动。

鲁政委表示，新方案亦全面的开放，机构主体看，在此前主要限于银行的基础上，扩展到了所有金融机构及其附属服务领域；从范围看，不仅包括ODI，更涵盖了证券等领域，特别突出了各类交易市场。

就扩大金融业服务对内对外开放方面，央行支持具有离岸业务资格的商业银行在自贸试验区内扩大相关离岸业务。在对现行试点进行风险评估基础上，适时扩大试点银行和业务范围。允许自贸试验区内证券期货经营机构开展证券期货业务交叉持牌试点。

央行并允许外资金融机构在自贸试验区内设立合资证券公司，外资持股比例不超过49%，内资股东不要求为证券公司，扩大合资证券公司业务范围；支持科技金融发展，探索投贷联动试点等。

**面向国际的金融市场建设**

目前，上海拥有中国外汇交易中心、上海黄金交易所、上交所、上期所、上海清算所等一系列金融市场平台。

根据方案，上海要推进面向国际的金融市场平台建设，拓宽境外投资者参与境内金融市场的渠道，提升金融市场配置境内外资源的功能。

具体来看，包括支持中国外汇交易中心建设国际金融资产交易平台，加快上海黄金交易所国际业务板块后续建设，支持上海证券交易所在自贸试验区设立国际金融资产交易平台，有序引入境外长期资金逐步参与境内股票、债券、基金等市场，探索引入境外机构投资者参与境内新股发行询价配售。

方案要求，加快国际能源交易中心建设，尽快上市原油期货。积极推进天然气、船用燃料油、成品油等期货产品研究工作。

央行研究局局长陆磊此前曾表示，在未来一段时间我期望过相关的金融改革创新和开放措施，建立探索上述的这些金融市场能够构建国际金融资产的交易平台，使得境外投资者参与境内金融市场的渠道得以拓宽，也推动这些金融市场能够配置好境内境外两种金融资源。

前述银行高管谈到，央行这次实际上就是要做两件事情，一是资本开放，二是建立境内“国际板”，顺带建立在岸的离岸金融市场，即自贸区。前者无论对发展境内金融市场、强化人民币地位和解决流动性过剩、主动实现货币政策外溢都很有用；后者有了市场就有定价能力和机会，以中国这么大流动性状况，只要放开一点就很很多机构参与，这也有助于国内机构的升级强大。

央行并要求，完善跨境资金流动的监测分析机制，加强反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作机制。针对金融机构跨行业、跨市场、跨境发展特点，掌握金融开放主动权，建立和完善系统性风险预警、防范和化解体系，守住不发生系统性、区域性金融风险底线。 （完）