上海金交所称国际板保证金将由离岸人民币扩至多币种

路透上海3月4日 - 中国全国人大代表、上海黄金交易所理事长许罗德透露，上海黄金交易所将进一步完善产品体系，增加更多新规格的产品，并推出更多基于人民币定价的黄金交易产品；此外金交所将扩容黄金国际板保证金种类，由离岸人民币扩至多币种.

上海证券报周三引述许罗德指出，金交所将在今年二季度增加保证金种类，由目前的离岸人民币扩大到主要可兑换币种，包括美元、欧元、日元、英镑等，同时将仓单或一部分债券等质押也可作为保证金参与交易。

他并指出，在创新产品方面，未来上海黄金交易所将新推更多基于人民币定价的黄金交易产品。“现已形成了现货、递延等产品，主要以竞价产品为主，未来将增加询价产品。”

据其介绍，上海黄金交易所国际板自去年9月18日开业以来，运行平稳。一是交易路径通畅；二是借力自由贸易账户实现了离岸资金和在岸资金的有效划转，资金流也处于通畅状态；三是风险得到了有效控制，运行至今交易金额已达600多亿元人民币，没有发生任何风险事件；四是境外投资者对市场和产品越来越熟悉，交易强度和频率都明显增加。

许罗德表示，下一步，金交所将充分利用上海国际金融中心和上海自贸区的优势，加大产品创新力度，提升对会员机构的服务水平，以吸引更多投资者和离岸资金参与进来，实现市场的进一步活跃。

报导援引一位业内人士指出，保证金交易及信用交易是激活市场的重要支撑，在履约保障不受影响的前提下，降低交易参与者的保证金成本是服务优化的重要方向。所以仓单、债券等质押为部分保证金将是非常好的选项，能大大降低交易成本，激活市场活跃度。

该市场人士并表示，预计未来市场还会有更多创新，如对黄金掉期、黄金内外基差、黄金互换、黄金权证、黄金远期权证等方面将有更多推进，同时黄金交易所国际板的创新还能为银行在自由贸易区的后续产品创新打下基础。(完)

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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