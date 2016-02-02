上海聚焦人民币产品市场建设 2020年迈入全球金融中心前列

路透上海2月2日 - 据中国上海市最新发布的十三五（2016－2020年）社会和经济发展纲要，未来五年上海将以人民币产品市场建设为核心，以自贸试验区金融改革创新为突破口，加快推进国际金融中心建设，2020年上海将迈入全球金融中心前列。

纲要提出，未来五年上海全市生产总值年均增长6.5%以上，到2020年人均生产总值达到15万元人民币左右。而十二五期间（2011-2015年）上海生产总值年均增长7.5%，2015年达到2.5万亿元，人均生产总值突破10万元。

上海2020年发展目标之一是：基本建成与中国经济实力和国际地位相适应、具有全球资源配置能力的国际经济、金融、贸易、航运中心。

上海对于国际金融中心的具体目标为：基本建成与中国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心。基本确立全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位，基本形成国内外投资者共同参与、国际化程度较高的多层次金融市场体系和具有国际竞争力、行业影响力的金融机构体系，金融监管和风险防范能力有效提高。

预计到2020年，上海金融市场非金融企业直接融资占全国社会融资规模的比重达到25%左右，上海金融业增加值占全市生产总值比重保持在15%以上。

纲要指出，以打造全球人民币基准价格形成中心、资产定价中心和支付清算中心为目标，提升人民币产品市场规模和影响力。基本建成功能完备、实时高效、风险可控的全球人民币跨境支付清算体系。扩大跨境人民币融资渠道和规模，拓宽境外人民币投资回流渠道，促进人民币资金跨境双向流动。探索开展人民币衍生品业务和大宗商品服务创新。

另外，上海将拓展金融市场开放度。建设面向国际的金融市场平台，拓宽境外投资者参与境内市场的渠道，促进与境外金融市场互联互通，提升上海金融市场资产定价能力。增强股票、债券、期货、货币、外汇、黄金、保险等多层次金融市场服务功能，完善不同层次市场间的转板机制和退出机制，稳步扩大债券市场规模，提升期货和衍生品市场价格发现和风险管理功能，提高外汇业务平台服务的竞争力和包容性，加快上海保险交易所建设。

支持上海证券交易所改革创新，交易所主要指标排名继续保持全球前列。大力发展新兴金融市场，促进股权托管交易市场、贷款转让市场、票据市场等发展。丰富金融市场产品和工具，加快推出商品指数期货、商品期货期权、碳排放衍生品等交易。加强金融市场基础设施建设，完善金融市场基准利率体系。

上海将以金砖国家新开发银行落户为契机，吸引更多具有国际影响力的金融机构和多边国际金融组织来上海发展。积极培育资金与财富管理机构，打造上海财富管理中心。鼓励和引导私募股权投资基金、私募证券投资基金、创业投资基金等规范发展。提升互联网金融发展的质量和层次，鼓励有条件企业发起设立与互联网相关的各类持牌金融机构，支持持牌金融机构向互联网金融领域拓展转型，鼓励券商、基金等设立股权众筹平台。加快发展普惠金融。（完）