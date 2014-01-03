沪胶收创近半年新低 供应压力长期化令市场信心尽失

路透上海1月3日 -2013年逾30%的跌幅并未结束上海期胶的下行步伐，沪胶周五大跌近3%，主力合约击穿18,000元整数关并创下近半年收盘新低。供应压力的长期化令市场信心持续低迷，期价料展开漫长的寻底之路。

橡胶主力1405合约收跌2.81%至每吨17,625元人民币，为2013年7月初以来最低。自期价上月中旬触及20,000元上方的高位后，迄今已下跌约13%。

卓创资讯的橡胶分析师白虎表示，“尽管下游轮胎等行业的消费存在刚性，但很难回到前几年百分之二三十的增速，再加上这几年国内外天胶产量的大幅扩张，消费增速远远赶不上供应的脚步。”

他预计，未来一两年橡胶供需失衡的状况可能会加剧。而由于胶农的生产较有弹性，目前价位的成本支撑的力度亦很有限，胶价的“漫漫熊途”短期内恐难看到尽头。

行业统计显示，截至2013年12月31日，青岛保税区橡胶库存增至29.07万吨，较当月中旬增加0.8万吨，其中天然橡胶增加1万多吨，复合胶、合成胶库存有所减少。

而上期所交割库的天胶库存亦在本周触及17.6万吨的历史高位。即便不考虑隐形库存，国内两大橡胶库的供应压力已非常巨大。

白虎预计，国内橡胶高库存态势将趋于常态化，不排除青岛保税区橡胶仓库明年或后年需要扩容的可能。

此外业内人士还担心，随着胶价的持续下跌，融资胶的风险也会逐步增加，监管机构和银行也会收紧相关政策，从而迫使更多解除融资的现货流入市场。（完）

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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