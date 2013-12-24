沪胶第八日收跌 资金面紧抛货加剧

路透上海12月24日 -上海期胶周二连续第八个交易日收跌，并创下四个半月新低。国内库存压力偏大以及年末资金面偏紧，均加剧了市场抛货压力，期价持续疲弱的走势年内料难改观。

沪胶主力1405合约收低2.03%至每吨18,310元人民币，为今年8月初以来最低，进一步逼近17,500元附近的年内低位。在期价本月中旬触及20,000元上方的一个半月高位后，连续走出八根阴线，令多头信心严重受挫。

“期胶弱成这样，主要还是年末资金面紧张加剧了抛货的压力，前一阵围绕收储的炒作也已结束，短期内没有太多可供多头炒作的筹码。”东吴期货分析师权姝文表示。

为应对年末资金困局，中国央行在开展短期流动性调节工具(SLO)救急后，周二更是时隔两周意外重启七天期逆回购。不过市场人士表示，央行中性偏紧的政策基调并未发生转变。

业内人士表示，国储最新一轮橡胶收储已于本月中旬结束，实际成交接近9万吨，其中全乳胶和烟片胶各占一半左右。

上海期货交易所的库存数据显示，上周天然橡胶库存为16.71万吨，较前一周增加1,387吨。此外，市场还将关注本周稍晚公布的青岛保税区库存信息，截至11月末，该保税区橡胶库存位于27.63万吨的较高水准。

不过权姝文指出，经历最近一波猛烈的下跌，利空因素得到较充分，期价继续往下走的空间不会太大，18,000元附近的整数关口应会带来支撑。

尽管近日期胶尽显疲态，但也有机构对价格前景较为乐观。申银万国期货在明年的期胶投资策略中称，胶市供大于求的格局短期虽难以改变，但供应过剩幅度料将有所降低，而中国车市进入上升周期将成为市场向需求导向转变的主要驱动力。预计明年沪胶的运行区间在18,000-25,000元之间。

东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二日盘全线下跌，受累于隔夜商品市场整体弱势和日圆走强。

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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