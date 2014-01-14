沪胶自近五年低位反弹收升 库存压力巨大料限制涨幅

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透上海1月14日 - 上海橡胶期货周二小幅收高，自盘中所及近五年低位反弹，近日期价连续大跌后出现空头回补买盘；但分析师指出，鉴于目前国内库存压力巨大，加之春节临近下游企业逐步停工休假，节前较难出现大的反弹行情。
沪胶主力1405合约收报每吨16,750元人民币，上涨0.81%，早盘最低触及16,235元，为主力合约2009年3月以来最低。
光大期货橡胶分析师彭程表示：“近来期货跌势比较迅猛，主力合约已经较现货贴水，从基差角度看不建议追空，但在现货压力沉重的背景下，也找不到大幅反弹做多的理由。”
她并称，由于下游轮胎厂陆续进入休假，目前现货市场较为清淡，而国内的库存高企，消化供应的压力很大。需要观察春节后的备货需求能否令现货端出现改善。
贸易商对路透表示，青岛保税区橡胶仓库的库存已接近30万吨。而上期所的橡胶库存也在上周创下逾19万吨的纪录高位。
全球最大的天然橡胶生产国--泰国近期的动荡局势，也令市场人士对冲突波及橡胶市场的忧虑。
泰国反政府示威者周一实施“封锁”首都曼谷的行动。当前有人担忧该国局势可能演变成内战。最近几周的暴力冲突已造成八人丧生。
彭程表示，由于冲突地区并非产胶区，对橡胶供应的冲击不大，但须关注动荡引发的泰铢汇率变动对原料出口的影响，以及当地橡胶需求是否会受拖累。
东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二盘中大跌逾3%，受累于日本股市下跌和中国需求忧虑。TOCOM指标6月期胶收报每公斤252.8日圆，跌幅1.4%。
(发稿 丁琦/李文科; 审校 杨淑祯)
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