上海国际能源中心发布首批规则 原油期货筹备再进一步

路透上海3月19日 - 继中国证监会去年12月批复上海国际能源交易中心开展原油期货交易后，上海国际能源中心周三稍晚发布首批共四项业务规则的征求意见稿，这意味着原油期货的筹备又往前推进一步，这批业务规则亦是国内期货市场上第一个真正全球化的交易规则体系。

此次公开征求意见的规则包括交易规则、会员管理细则、境外特殊参与者管理细则和信息管理细则，涉及基本交易制度，会员和境外参与者资格、行情信息发布和转发等内容。

上海国际能源交易中心表示，下一阶段，该中心将继续发布其他业务规则，向市场公开征求意见，同时，紧密结合国务院各相关部委出台的配套政策和管理办法，进一步修改和完善业务规则。

业内人士指出，央行、国家外汇管理局、海关总署以及税务总局预计将会出台相关配套规则，涉及外汇、海关保税监管、税收征管等。待这些配套政策落地后，原油期货的规则体系才算基本落定。

据上海国际能源中心介绍，业务规则中既坚持了交易编码管理、持仓限额等具有中国特色且经实践检验行之有效的交易制度，同时又对标境外主要期货交易所的制度框架和规则内容，吸收多元化市场参与主体、二级代理和委托结算模式，为境外交易者参与国内期货市场提供便捷通道，实现境内市场与全球市场的融通。

在会员管理方面，相关业务规则显示，能源中心可以直接接纳境外机构成为境外特殊参与者；境内的期货公司也可以采取直接吸收、二级代理、委托结算等多种模式接纳境外交易者成为客户。境外交易者既可以直接入场交易，也可以通过境内的期货公司或境外中介机构参与；境外交易者既可以使用人民币，也可以使用外币资金作为保证金参与交易。

申请成为境外特殊经纪，需符合多个条件，例如财务稳健，资信良好；健全的治理结构；所在国期货监管机构与中国证监会签订监管合作谅解备忘录；持续经营两年以上；净资本不低于3,000万元人民币或等值外币。申请成为境外非经纪参与者，条件相对简单，例如净资本或净资产不低于1,000万元或等值外币，不再需要所在国与中国已达成监管合作，对持续经营年限亦未作具体要求。

境外交易者参与原油期货将有五种模式，一是境外非经纪参与者，直接参与能源中心交易；二是通过境外特殊经纪交易，但境外特殊经纪只能代理境外客户和机构；三是作为中国期货公司会员的客户；四是通过境外中介机构委托国内期货公司参与，即二级代理；五是由境外中介机构介绍给期货公司，作为后者会员参与交易。

上海国际能源中心的交易规则还显示，该中心主要业务为组织安排原油、天然气、石化产品的衍生品上市交易，上市品种包括期货和期权两个品种。合约以人民币或能源中心规定的其他货币计划。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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