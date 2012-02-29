上海明确可购二套房的本地户籍范畴

为遏制投机投资性购房，中国上海市政府日前发布通知称，将严格执行住房限售政策，并明确本市户籍范畴及本市户籍子女可购房的标准。近期曾有报导称，外地户籍居民持长期居住证满三年，可享受上海本地户籍居民的同等购房资质，也就是说此类外地户籍居民可购第二套房。路透