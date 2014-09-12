沪深证交所融资融券标的股票扩容至900只（更新版）

(新增深交所通知内容)

路透上海9月12日 - 中国上海证交所和深圳证交所周五分别下发通知，将沪深两市融资融券标的股票总数分别增至500只和400只，较目前的标的股票范围增加逾200只。新规定均将自9月22日起施行。

上证所通知称，现有作为两融标的证券的396只股票及9只交易所上市交易基金（ETF）维持不变，本次增选了104只股票，包括东风汽车(600006.SS)、中国国贸(600007.SS)、日照港(600017.SS)等。

深交所通知指出，深市两融标的股票范围由现有299只扩大到400只，本次扩大标的股票范围的基本原则为优先保留现有标的，并按照加权评价指标从大到小排序，综合考虑上市公司及市场情况进行选取。

上证所通知要求，各会员单位应进一步优化自身风险监控指标，根据上市公司财务指标、合规运营情况及市场交易情形等相关信息，加强对标的证券的风险识别及差异化管理，并采取相应的监控措施，严控融资融券业务风险，切实保护投资者利益。

自融资融券业务推广以来，沪深证交所已经三次增加两融标的股票的范围。去年1月，上证所和深交所宣布将各自两融标的股票数量分别增至300只和200只；去年9月沪深又分别扩容至400只和300只。之后部分标的公司因被实施风险警示而被调整出两融标的券名单。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。