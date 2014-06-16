上证所就海润光伏除权参考价误差事宜公布补偿预案

路透上海6月16日 - 就中国海润光伏(600401.SS)除权价的“乌龙”事件，上海证券交易所周日再公告公布具体补偿预案，称拟与上市公司共同对上周四(6月12日)实际卖出海润光伏的相关投资者予以补偿。

海润光伏2013年利润分配及资本公积金转增方案为：向原海润光伏20名股东以外的其他股东，每10股转增1.6股，总股本实际增加4.4%。而上周四该股显示的除权参考价为7.16元人民币（即按股本扩大16%计算），而正确的除权参考价应为7.95元。

上证所上周四晚上已发布该事项通报，除确认该股周四上午交易有效外，并坦承就投资者因相关交易受到的影响，上证所和海润光伏将依法承担相应责任。

刊登在上证所网站的公告称，补偿对象为6月12日上午卖出海润光伏股票并实际成交的投资者，拟以其正确的除权参考价，即7.95元与投资者实际卖出成交价格的差额计算补偿金额。

计算公式为：补偿金额=（7.95元—实际卖出成交价格）*实际卖出股份数量。

海润光伏上周四午后开始停牌，停牌前收报7.35元；上证所并公告称，海润光伏周一将复牌，并将以7.95元作为当日计算价格涨跌幅度的基准，但6月12日收盘价格不作调整。(完)

浏览公告详情，请点击上证所网站 here

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(发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)

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