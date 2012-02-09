上海国资委续推企业整体上市--报载

路透上海2月9日电---中国上海市国有资产监督管理委员会表示,2012年上海将继续推进符合条件的企业集团整体上市或核心业务资产上市,争取地方经营性国资证券化率从年初的34.7%进一步提升至38%.

中国证券报周四援引上海国资委副主任刘燮表示,2011年完成上海建工集团、上汽集团、上海交运集团的整体上市工作,上海地方经营性国资证券化额超过300亿元人民币,证券化率从年初的30.5%提高到34.7%,经营性国资证券化率已经从2008年的17.6%提高约一倍.

刘燮表示,2012年将以优化旗下上市公司股权结构为目标,通过定向增发引入战略投资者、换股收购有效资产,增强上市公司发展後劲.同时,完善上海市国资委直接持股上市公司的管控模式. 此外,上海国资委系统企业集团已全部确定主业,90%以上的新增投资将聚焦主业以及战略新兴产业.在退出非主业方面,国资行业跨度已从2010年的70个收缩到64个,2012年将进一步收缩至60个以下. 数据显示,2011年上海国资系统累计实现营业收入14,211.19亿元,同比增长17.5%;利润总额927.56亿元,同比增长13.8%;归属母公司净利润439.64亿元,同比增长11.2%;资产总额25,208.54亿元,同比增长8.1%.(完)