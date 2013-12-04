上海国资国企改革方案即将公布 拟按功能分类监管

路透上海12月4日 -上海国资国企改革方案发布在即，国企分类监管、建立国资流动平台、开放性市场化重组等大方向基本明确，目前正在做最后“措辞上”的修改。

中国证券报周三报道，由于资本市场对于国资国企改革的基本预期是“地方国资改革走在中央国资之前，上海国资改革走在地方国资之前”，沪版国资改革方案对于未来一段时间全国范围内的国资国企改革将有一定标杆意义。

上海国资国企改革将明确国资国企的功能定位，目前明确的基本分类有三大块：竞争类、功能类和公共服务类。

具体而言，在沪版国资国企改革方案中，竞争类企业剑指市场，以市场为导向，以追求经济效益最大化为主要目标，力争成为市场、行业中的领军企业。沪版国资国企改革方案提出，未来形成若干家全球布局、跨国经营、具有国际竞争力和品牌影响力的跨国集团以及若干家全国布局、海外发展、整体实力领先的企业集团。

功能类企业以上海乃至中国发展对上海国资的要求为导向，服务于重大战略和重大专项，兼顾经济效益。公共服务类企业着眼于保证城市平稳有序运行，以最大限度实现社会效益为主要目标，引入社会评价，社会影响和社会评价是其关键考核指标。

中证报引述知情人士透露，此次上海国资国企改革还将进一步明确搭建国资流动平台，形成2-3家符合国际规则、有效经营的资本管理公司。该平台契合上海国资管理部门的思路，即由具体管理国资国企事务转向产业投资平台监管、最终指向资本运作与管理的“淡马锡式”。

在具体改革落实举措上，市场人士称有两条可供选择的路径：一是国有上市公司部分股权进入国资流动平台，在不影响国资控制力、影响力的前提下，通过股权转让引入社会资本，并腾挪出资源投入战略性新兴产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业的建设等。

二是部分已经整体上市的国有上市公司整体股权划转进入平台，企业经营管理权仍在上市公司，而上市公司股权则可以在这一平台上充分流转，实现国资从管企业到管资本的转变，并充分发挥国资流动平台配置资源的作用，优化国资布局和结构。

而畅通国有资本合理流动渠道的背后，还有一条隐藏的逻辑链，即继续加快企业股份制改革，实现整体上市或核心业务资产上市，推进开放性市场化重组整合。预计上海国资国企的证券化率将进一步提高。

最后，本轮上海国资国企改革也可能在激励机制上取得较大突破，将允许部分国有控股上市公司推行股权激励或激励基金计划，高新技术及创新型企业，则可实施科技成果入股、专利奖励等激励方案。

中国国资委副主任黄淑和10月曾强调，要“认真准备国资国企改革方案，争取三中全会后尽快出台，形成上下联动的改革局面。”（完）

(发稿 徐永; 审校 曾祥进)

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