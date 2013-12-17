上海国企改革20条出炉 八成以上国资将集中于关键优势产业

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京12月17日 -中国国企改革再进一步。上海市今天公布国资国企改革20条改革举措，将国资委系统80%以上的国资集中在战略性新兴产业、先进制造业和现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业。
新华网报导引述文件称，上海市将积极发展混合所有制经济，加快企业股份制改革，实现整体上市或核心业务资产上市。
报导称，对竞争类国企，上海要求“能整体上市的要尽快上市”，不能整体上市的，也要引入战略投资者；对功能类和公共服务类国企，也要按照市场规则，提高资源配置和公共服务能力。
根据改革目标，上海将形成2-3家符合国际规则、有效运营的资本管理公司；5-8家全球布局、跨国经营，具有国际竞争力和品牌影响力的跨国集团；8-10家全国布局、海外发展、整体实力领先的企业集团和一批技术领先、品牌知名、引领产业升级的专精特新企业。
“上海国资国企改革20条”共分七个部分，分别从加快国资与产业联动调整、优化国资布局和结构，规范法人治理结构、完善选人用人和激励约束机制，鼓励企业立足本土融入全球、提高国际竞争力，优化国资监管体系等多个方面制定了一系列举措。
报导提供的数据显示，截至2012年底，上海地方国有企业资产总额9.64万亿元（含金融保险企业），其中，地方国有企业国有权益1.41万亿元。去年，上海市国资委系统企业资产总额、营业收入、净利润分别约占全国地方省自治区市及计划单列市国资委系统企业的1/9、1/4、1/8。
中国国资委副主任黄淑和10月曾强调，要“认真准备国资国企改革方案，争取三中全会后尽快出台，形成上下联动的改革局面。”（完）
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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