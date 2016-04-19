上海钢材期货飙升6%至逾一年高点 因需求旺盛

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透马尼拉4月19日 - 上海钢材期货周二飙升6%创下逾一年最高水准，因最大钢材市场中国的季节性需求旺盛，导致建筑钢材库存降至1月以来最低。
中国2月春节过后建筑活动升温，引发钢材价格反弹，促使钢厂增加产量。
中国3月粗钢产量触及7,065万吨，创纪录高点。
中国钢铁价格上涨之际，适逢中国和其他主要产钢国协商如何解决全球钢铁行业危机未果，因对产能过剩原因有分歧。
上海期交所主力螺纹钢合约收高6%，封在2,494元人民币，为2015年3月30日来最高。
ANZ Bank大宗商品策略师Daniel Hynes说道：“多是因为补充库存带来的涨势，不过只有需求面出现一些根本改善，才会最终带动产量全面回升。”
“对我们而言，并没有看到这些，这就意味着这波回升将会相对短暂。”
据咨询机构SteelHome，截止4月15日，中国28个大城市的螺纹钢库存为465万吨，为1月底以来最低。
“可以肯定的是，目前有一些季节性因素在起作用，”Hynes称。
钢铁价格上涨刺激铁矿石价格走高。大连商品交易所主力9月铁矿石合约收高3.8%至每吨433.50元人民币，盘中触及435元的高点。该合约周一升至436元人民币，创下2014年11月3日以来最高位。
新加坡交易所6月铁矿石合约上涨1.8%至每吨57.20美元。
期货走高可能拉长现货铁矿石价格涨势。根据钢铁指数(TSI)，天津港交割的现货铁矿石周一攀升4.2%，至每吨59.90美元，追平上周所及高位。
中国钢厂利润改善，从而增加采购铁矿石。但Hynes表示，目前铁矿石库存充裕。(完)
(编译 汪红英/孙茉莉/王兴亚；审校 蔡美珍/王洋)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。