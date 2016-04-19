上海钢材期货飙升6%至逾一年高点 因需求旺盛

路透马尼拉4月19日 - 上海钢材期货周二飙升6%创下逾一年最高水准，因最大钢材市场中国的季节性需求旺盛，导致建筑钢材库存降至1月以来最低。

中国2月春节过后建筑活动升温，引发钢材价格反弹，促使钢厂增加产量。

中国3月粗钢产量触及7,065万吨，创纪录高点。

中国钢铁价格上涨之际，适逢中国和其他主要产钢国协商如何解决全球钢铁行业危机未果，因对产能过剩原因有分歧。

上海期交所主力螺纹钢合约收高6%，封在2,494元人民币，为2015年3月30日来最高。

ANZ Bank大宗商品策略师Daniel Hynes说道：“多是因为补充库存带来的涨势，不过只有需求面出现一些根本改善，才会最终带动产量全面回升。”

“对我们而言，并没有看到这些，这就意味着这波回升将会相对短暂。”

据咨询机构SteelHome，截止4月15日，中国28个大城市的螺纹钢库存为465万吨，为1月底以来最低。

“可以肯定的是，目前有一些季节性因素在起作用，”Hynes称。

钢铁价格上涨刺激铁矿石价格走高。大连商品交易所主力9月铁矿石合约收高3.8%至每吨433.50元人民币，盘中触及435元的高点。该合约周一升至436元人民币，创下2014年11月3日以来最高位。

新加坡交易所6月铁矿石合约上涨1.8%至每吨57.20美元。

期货走高可能拉长现货铁矿石价格涨势。根据钢铁指数(TSI)，天津港交割的现货铁矿石周一攀升4.2%，至每吨59.90美元，追平上周所及高位。

中国钢厂利润改善，从而增加采购铁矿石。但Hynes表示，目前铁矿石库存充裕。(完)