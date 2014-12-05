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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 5日 星期五 16:21 BJT

沪综指收升1.3% 续创43个月收盘新高

中国股市沪综指周五大幅震荡收升1.3%，续创43个月收盘新高，股指盘中振幅接近6%，A股成交额再创历史天量。分析师称，今日除金融等权重股以外，个股普遍下挫，缺乏基本面支撑的个股跌幅明显，大盘前期上涨过快导致调整风险聚集，但目前调整仍属强势调整。路透
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