沪综指收创一个月最大单日跌幅

路透北京12月16日 -中国股市沪综指周一收跌1.6%，创一个月最大单日跌幅。分析师表示，中央经济工作会议和城镇化会议结束，一系列改革举措也密集出台。但市场政策预期不明，后市不确定性增加，今日个股出现普跌，预计短期内人气难以修复。

沪综指.SSEC收报2,160.861点，跌35.214点或1.6%，并为连续第五日下跌。上证A股今日成交额862亿元人民币，上日为725亿元。

“PMI数据不算差，主要影响还是中央经济工作会议和中央城镇化会议，会议方向是正确的，但会带来阵痛。”方正证券策略分析师陈敏称。

他表示，新三板也是造成今天大盘下跌的一个因素，新三板对大盘的影响主要是资金面，但更多是心理层面的影响。

国务院上周六发布决定明确，境内符合条件的股份公司均可申请在全国股份转让系统(俗称“新三板”)挂牌及公开转让股份；符合股票上市条件的挂牌公司，可直接转板至证券交易所上市。

汇丰(HSBC)周一公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，12月初值数据降至50.5，为今年9月以来的低位。

沪深300指数.CSI300收报2,367.923点，跌1.61%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,372.0点，跌1.73%，成交571,325手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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